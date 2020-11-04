Dolar
8.4268
0.0629%
Euro
9.9049
0.254%
Altın
1906.33
0.0787%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
517.133
0.2485%
Bitcoin
119655.24
1.089%
EXEN Coin
12.38
5.18%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    Ayakkabı bağlama taktiğiyle penaltıdan gol attı

    Ayakkabı bağlama taktiğiyle penaltıdan gol attı

    Hırvatistan 2. Ligi takımlarından NK Croatia Zmijavci futbolcusu Tomislav Mrkonijic yeşil sahalarda ender görülen bir penaltı golüne imza atarak 90+5'te beraberliği getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 13:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hırvatistan 2. Ligi takımlarından NK Croatia Zmijavci ve Cibalia takımları 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiler.

    AYAKKABI BAĞLARKEN KALECİYİ OYALADI

    90+5'te penaltı kazanan Croatia'da topun başına gelen Tomislav Mrkonijic ayakkabı bağlama numarasıyla golü atarak takımına 1 puanı getirdi.

    Bu sonuçla NK Croatia Zmijavci puanını 15'e çıkarırken, Cibalia ise 17 puanla 7. sıraya yerleşti.

    Ayakkabı bağlama taktiğiyle penaltıdan gol attı - İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir