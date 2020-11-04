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- Ayakkabı bağlama taktiğiyle penaltıdan gol attı
Ayakkabı bağlama taktiğiyle penaltıdan gol attı
Hırvatistan 2. Ligi takımlarından NK Croatia Zmijavci futbolcusu Tomislav Mrkonijic yeşil sahalarda ender görülen bir penaltı golüne imza atarak 90+5'te beraberliği getirdi.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 12:15
- Güncelleme : 04.11.2020 - 13:42
Hırvatistan 2. Ligi takımlarından NK Croatia Zmijavci ve Cibalia takımları 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiler.
AYAKKABI BAĞLARKEN KALECİYİ OYALADI
90+5'te penaltı kazanan Croatia'da topun başına gelen Tomislav Mrkonijic ayakkabı bağlama numarasıyla golü atarak takımına 1 puanı getirdi.
Bu sonuçla NK Croatia Zmijavci puanını 15'e çıkarırken, Cibalia ise 17 puanla 7. sıraya yerleşti.