Türk sinemasının usta oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023'te kansere yeniden yakalandığını açıklamıştı.
Vefat haberini Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti," ifadelerine yer verdi.
YABANCI FUTBOLCU HAYRANLIĞINA KARŞI SÖZLERİ GÜNDEM
Öte yandan Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrasında usta oyuncunun eski filmleri de gündem oldu.
Futboliye adlı filmde söylediği yabancı futbolcu hayranlığına karşı sözleri gündeme oturdu.
Ben Hüsnoviç filan değilim. Dürtme lan! Ben Karagümrüklü garip Hüsnüyüm. Dürtme lan! Bizde bu yabancı hayranlığı varken biz daha çok Hüsnoviç dolması yutarız. Dürtme lan! Yugoslavım diye o paraları bana verdiler. Halbuki o paralarla istense genç takımdan 10 tane genç yetişirdi.
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