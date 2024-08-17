Aydemir Akbaş'ın yabancı futbolcu hayranlığına karşı söylediği sözler yeniden gündemde Aydemir Akbaş'ın vefatının ardından, Futboliye filmindeki yabancı hayranlığına karşı söylediği "Bizde bu yabancı hayranlığı varken biz daha çok Hüsnoviç dolması yutarız" sözleri yeniden gündeme geldi.

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Haber Merkezi

Türk sinemasının usta oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023'te kansere yeniden yakalandığını açıklamıştı.

Vefat haberini Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy duyurdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti," ifadelerine yer verdi.

YABANCI FUTBOLCU HAYRANLIĞINA KARŞI SÖZLERİ GÜNDEM

Öte yandan Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrasında usta oyuncunun eski filmleri de gündem oldu.

Futboliye adlı filmde söylediği yabancı futbolcu hayranlığına karşı sözleri gündeme oturdu.