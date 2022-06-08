Ayhan Akman'ın çocukları sezonu şampiyon tamamladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman sezonu şampiyonlukla noktaladı.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Galatasaray'da altyapının başarısı bir nebze de olsa camiada yüzleri gülümsetti.

Yıllardır sarı-kırmızılı kulübün akademisi başarılı bir grafik çizerken bu sezon da hem U19 hem de U16'da şampiyon olmayı başardı. Bu iki takım kadrosunda da dikkat çeken isimlerin ortak noktası şaşırttı.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman'ın Galatasaray altyapısında yaşadıkları şampiyonluklar gözlerden kaçmadı.

İki oğlu da şampiyonluk yaşadı

İki genç futbolcu da Galatasaray'ın alt yapısında yer alıyor. Performansları ile göz dolduruyorlar. Hamza Yiğit Akman U19'da, Efe Akman da U16'da şampiyon olan takımın kadrolarında yer aldı.

Babaları gibi dinamizm ve coşkulu bir şekilde oyunlarını geliştiren genç futbolcular şimdiden futbol dünyasına şampiyonluklarla başlamış oldu. Ayhan Akman da kariyeri boyunca 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Hamza Yiğit Akman bu sezon U19 Süper Lig'inde toplamda 32 maçta görev aldı ve 8 gol, 7 asistlik katkı sağlayarak takımının şampiyonluğunda önemli rol üstlendi.

Yeğeni Ali Akman da adından söz ettiriyor

Ayhan Akman'ın genlerinden tanıdık bir isim daha dikkatleri çekiyor. 45 yaşındaki futbol adamının yeğeni Ali Akman'da Bursaspor'da kısa sürede büyük yankı uyandıran bir performansa imza atarak yurt dışının yolunu tuttu.

20 yaşındaki genç futbolcu Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ilse 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Alman ekibi Ali Akman'ı tecrübe kazanması için bu sezon Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiraladı. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 32 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.