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Haber Merkezi

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Fatih Terim fırtınası esiyor...

Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.

Daha sonra Terim ayın teknik direktörü seçildi.

71 yaşındaki teknik adam Riyad ekibi ile ligde çıktığı son 5 maçta 11 puan toplarken bu maçlarda 14 gol atıp kalesinde ise 5 gol gördü.

AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ, ÖDÜLÜ KAPTI

Deneyimli çalıştırıcı takımın başında çıktığı 13 maçta 1.77 puan ortalaması tutturarak ligde 6. sıraya çıkmasının mimarı oldu.

Yaşananların ardından ayın teknik direktörü seçilen Fatih Terim'e para ödülü verildi.

Terim'e para ödülü olarak 10.000 Suudi Arabistan Riyali'nin (101 bin TL) verildiği görüldü.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"

Öte yandan Al Shabab, Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulunmuştu.

Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denilmişti.