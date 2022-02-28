Aykut Demir, eleştirilere yanıt verdi

'Savaşa hayır' tişörtü giymediği için eleştirilen Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, konu Avrupa olunca bunu yapıyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 5. gününe girerken tüm dünyada büyük tepki ile karşılandı. Spor camiasından Ukrayna'ya büyük destek geldi. FIFA, Rusya ile ilgili önemli yaptırım kararlarının alındığını açıkladı.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.

Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir’in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

"ORTA DOĞU'DAKİ ZULMÜ GÖRMEZDEN GELENLER AVRUPA OLUNCA SES ÇIKARIYORLAR"

Aykut Demir, Futbol Anadolu'ya yaptığı açıklamada, "Orta Doğu coğrafyasında hergün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIM BANA KOMANDO DİYOR"

1988 yılında Hollanda’da dünyaya gelen ve futbola bu ülkede başlayan Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği’ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon euroya transfer edilen Aykut, U17’lerden itibaren bütün Türk Milli takımlarında forma giydi. Aykut Demir, silah merakı ve milliyetçi duygularının kabarık olması nedeniyle arkadaşlarının kendisine ‘komando’ dediğini söylemişti.