Aykut Demir Erzurumspor'dan ayrıldı

Türk futbolunun tecrübeli stoperlerinden Aykut Demir, B.B Erzurumspor ile yollarını ayırdı. 31 yaşındaki savunmacıya Süper Lig takımlarından teklif var.

Süper Lig'in yeni takımlarından B.B Erzurumspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Mavi-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Aykut Demir ile yollar ayrılıyor. Gösterdiği performansla takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasına karar verildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE

Deneyimli futbolcunun takımının bu kararı alması üzerine Süper Lig kulüpleri de devreye girdi. 31 yaşındaki Aykut Demir'in yeni sezonda hangi takımda oynayacağı merak ediliyor.

Öte yandan tecrübeli stoper bu sezon B.B Erzurumspor formasıyla 26 maçta forma giyerken 1940 dakika sahada kaldı.

NAC Breda altyapısından yetişen Aykut Demir, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Giresunspor gibi takımlarda da forma giymişti.