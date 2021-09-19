Aykut Kocaman: Alınan 3 puan önemli

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasından Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ligde puanı olmayan Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Kocaman açıklamalarında, "Küçük de olsa maçtan önce söylediğim gibi Fenerbahçe zor bir deplasmanda oynadı. Frankfurt maçından üç gün sonra karşımıza çıkması, maçın rakibimiz adına zorluk derecesini artırıyordu. Küçük de olsa bize avantaj sağlıyordu.





"ZAAFLARI OLAN BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Saha yerleşimi tuttuğunda avantajları olan, kullanabildiğimiz sürece zaafları olan bir takıma karşı oynadık. Özellikle 30-35. dakikalarda ana planımıza uyan bir şekilde geçti. Golü de bulduk. İkinci yarının büyük çoğunluğu bizim yarı sahamızda geçti. İlk dört haftadaki istatistiklerin gerisine düştük. Kaleye daha az şut çektik. Ama sonuca giden şutlar geldi. Böyle bir dönemde alınan üç puan önemli" dedi.

"BİZİM İŞİMİZ PERFORMANS"

Kulüpteki geleceğiyle ilgili haberlerin sorulması üzerine de tecrübeli teknik adam, "Söylentilerin ne olduğunu bilmiyorum. Sonuçta ben çok tecrübeli bir insanım. Pek çok şeye bakmasam da koku alma hislerim, duygum yüksek. Olabilir. Futbolun doğası bu. Bizim işimiz performans, derinlik yaratmak. Eğer kulüp, takım ve oyuncular adına olmuyorsa böyle haberler varsa çok doğal bir şey. Söyleyecek bir şey yok" yanıtını verdi.