Aykut Kocaman: Başakşehir çok ilginç bir sene geçiriyor

Süper Lig'in 35. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Evinde sarı-lacivertli ekibi konuk eden Başakşehir, maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu mağlubiyet sonucu 33 puanda kalan Başakşehir, düşme hattından çıkamadı. Maç sonu Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Kocaman açıklamalarında, "Futbol sonuç için oynanıyor. Puan almak istediğimiz, kazanmayı daha fazla istediğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu.





"BAŞAKŞEHİR ÇOK İLGİNÇ BİR SENE GEÇİRİYOR"

6 penaltı çalındı, 4'ünü biz kaçırdık. İkisini de hakemler tarafından iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç bir sene geçiyor. Çok ilginç.

Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda, küme düşme hattının içinde olması akıl alır gibi değil. Öteki taraftan da bu oyun böyle bir oyun.” ifadelerini kullandı.