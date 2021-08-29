Aykut Kocaman: Bir girdabın içindeyiz

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'e ilk 3 maçta 3 mağlubiyetle başlamalarını yorumladı.

"TAKIM ÇOK POZİSYONA GİRİYOR AMA OLMUYOR"

Kocaman, "Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu hesapta olmayan kabus senaryosu gibi. Bir şeyler ters gidiyor. Saha içinde de net gözüküyor. Öne geçiyoruz koruyamıyoruz, geriye düşüyoruz dönemiyoruz. Skoru çevirmek için oyuncular her şeyi yaptı. Ancak genel olarak takım savunması problemimiz devam ediyor. Takım çok pozisyona giriyor ama olmuyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Arada çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağız." diyerek takımda değişiklikler olacağını belirtti.

"9 PUANDA OLMA ŞANSIMIZ VARKEN 0 PUANDAYIZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Milli maç arifesinde temel amacımız ilk iki haftanın yaralarını hafifletmek ve bir fırsat olarak maçı kazanmaya çalışmaktı. En büyük isteğim buydu. Sonuçtan başlamak gerekirse istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başından bakıldığı zaman tam bir kabus senaryosu. Bugün normal şartlarda 9 puanda olma şansımız varken, 0 puan enteresan bir durum." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ DİREĞİN ARASINI GEÇEMEDİK"

Takım savunmasında istemedikleri bir yumuşama gördüklerini aktaran Kocaman, "Bugün takım yüksek arzuyla başladı. Ama her şeyin ölçüsü önemli. Yüksek, şiddetli arzu geniş boşluklar bıraktırdı. Bunların bir tanesini Kayserispor değerlendirdi. O andan itibaren tamamen kontrolü ele aldık. Her türlü atak girişimini yaptık. Oyunculara söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Sonuç, istemediğimiz bir sonuç. Rakip, maçın son 10 dakikasında tamamen sahasına kapanınca araya girmek çok kolay değildi. Oyun olarak tüm gücümüzle her şeyi yapmaya çalıştık ama bir türlü topu üç direğin arasından geçiremedik." şeklinde konuştu.

"PANİK HALİ ARTIYOR"

Aykut Kocaman, "Forvet transferi yapacak mısınız?" sorusuna, "Duygusal anlamda gel-gitler içindeyiz. Böyle başlangıç herkesi aşağıya çekiyor. Şöyle bir gerçek var, hazırlık dönemindeki yüksek seviye, bir anda ilk maçtan sonra tam tersine döndü. Esas itibarıyla görünen net şey, skor gelmeyince panik hali artıyor. Bu sefer düzen bozuluyor, vuruşlar da bozuluyor. Dolayısıyla tabii ki şu arayı bu şekilde değerlendirmek temel amacımız. Transfer anlamında söylüyorum." yanıtını verdi.

Maçı kazanmak için yeterince pozisyona girdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Kurgu ile ilgili çok ciddi problemler gözükmüyor. Taşıdığımız geçen sezonun yükü bir anda ortaya çıktı. Bu oyundaki en büyük problem, bir an evvel yapma isteğiyle vuruş dengesinin kaybolması. Kurgu ile ilgili problem olsa açık yüreklilikle kabul ederim. Kurgudan ziyade, bence takım genel olarak sertliğini yitirdi. Ana problem ne diye sorarsanız, takım sertliğini yitirdi. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız takım savunması şu an yok. Bu sene her maçta rakipler kolay kalemize gelip, kolay gol buluyor. Şunu net iddia ediyorum, kırılganlığını ortadan kaldırınca bu takımın gol atmayla ilgili problemi olmayacak. Sağlıklı hayata kalırsak bunu çok net şekilde göreceksiniz."

GEÇEN SEZONUN TEKRARI

Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

EMRE BELÖZOĞLU PANKARTI

Öte yandan Başakşehir taraftarları stat dışına bıraktığı pankartta "Sana da hırsına da ihtiyacımız var" diyerek yönetimden Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlüğe getirmesini istedi.