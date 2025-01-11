Aykut Kocaman, Edip Akbayram'ı ziyaret etti

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Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumu ciddiyetini koruyor.

AYKUT KOCAMAN HASTANEYE GİTTİ

Teknik direktör Aykut Kocaman, Edip Akbayram'ı ziyaret etmek için hastaneye giderek basına açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Edip ağabey olağanüstü bir insan ve sanatçı. Kendisiyle iletişimde olan biriyim. Haberi alır almaz buraya geldim. Şu an yapabileceğimiz tek şey acil şifalar dilemek." ifadelerini kullandı.

"SONUCU BEKLİYORUZ"

Akbayram’ın sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmediğini belirten Kocaman, "Ameliyatta olduğunu öğrendik. Sonuçları hep birlikte bekliyoruz." dedi.

"ÜÇ HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜK"

Edip Akbayram ile en son üç veya dört hafta önce görüştüğünü ifade eden Aykut Kocaman, sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.