Aykut Kocaman: Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı

Aykut Kocaman: Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı

Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Süper Lig takımlarından Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den öğrencisi Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başına geçmesi hakkında değerlendirmede bulundu.

TRT Spor'a konuşan deneyimli hoca, eski öğrencisinin yeni görevinde oyun kurgusuyla ilgili sıkıntı yaşamayacağına inandığını belirterek başarılar diledi. Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ile ilgili tek kaygısının kriz anlarındaki yaklaşımı olduğunu ifade etti.

"BU İŞİN ÜSTATLARINDAN BİRİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde."