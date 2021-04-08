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    Aykut Kocaman: Hakem oyunun kaderini etkiledi

    Deplasman'da Gaziantep'e mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman hakeme yüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 18:51
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    Aykut Kocaman: Hakem oyunun kaderini etkiledi

    Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu.

    Ligde üst sıraları zorlayan Gaziantep, son sıralardaki Başakşehir'e karşı fazla zorlanmadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ekip, 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Gaziantep'in gollerini Maxim, 32. ve 52. dakikada kaydetti. Bu skorla Gaziantep puanını 50'ye yükseltirken, Başakşehir 33 puanda kaldı.

    "ÇOK UCUZ BİR PENALTI"

    Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonu açıklamalarda bulundu.

    Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yüklenen Kocaman, "Çok ucuz bir penaltı, hakikaten çok ucuz. Tamamen savunma hareketi. Hem bu seviyede hem de ateşin içindeyken, hiçbir şekilde

    Aykut Kocaman: Hakem oyunun kaderini etkiledi #1

    "HAKEM OYUNUN KADERİNİ ETKİLEDİ"

    Gaziantep takımında bir şey yokken, maçın dengeleri alt üst oldu. Hakem oyunun kaderini etkiledi. Bütün maçın dengelerini çevirdi." ifadelerini kullandı.

    Aykut Kocaman: Hakem oyunun kaderini etkiledi #2

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