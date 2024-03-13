Aykut Kocaman: Şampiyonlukta şu andaki durum yüzde 51 Fenerbahçe aleyhine Aykut Kocaman, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesini yorumladı. Kocaman Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü söyledi.

ensonhaber.com

29 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya bir şekilde devam ediyor.

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelesi sürerken teknik direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışı için oran verdi.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran deneyimli teknik adam, şu andaki durumun Fenerbahçe'nin yüzde 51 aleyhinde olduğunu açıkladı.

"Böyle bir lig ben hiç hatırlamıyorum"

Playspor'a konuşan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, şunları dedi:

İki takımında neredeyse 2.6 puan ortalamasının üzerinde gittiği, iki takımın başını alıp gittiği üstelik de böyle nefes nefese gittiği bir lig ben hiç hatırlamıyorum. Çok ilginç bir süreç. Galatasaray - Fenerbahçe maçına kadar böyle gider gibi gözüküyor.

"Fikstür Fenerbahçe'nin aleyhine döndü"

Fikstürün Fenerbahçe aleyhine döndüğünü belirten Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesinden sonra fikstür biraz Fenerbahçe'nin aleyhine döndü gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 maçında Trabzon deplasmanı var, Galatasaray deplasmanı var ve içeride Beşiktaş'la oynayacak.

"Sezon başındaki enerji çok gözükmüyor"

Aykut Kocaman, açıklamalarına şöyle devam etti:

Fenerbahçe eğer sezon başındaki zihinsel, ruhsal ve fiziksel enerjisini yakalarsa 10 maçı da kazanma becerisine, gücüne sahip. Ama şu anda o enerji çok gözükmüyor. Maç kazanıyor ama son maçlarda daha fazla geriye düştükten sonra maçı çevirmek için uğraşarak kazanıyor. Maçın başlarında, ilk 20-25 dakikalık bölümde hemen 2-0. 3-0'ı yakalayan takımdan uzak görünüyor.

"Şu andaki durum yüzde 51 Fenerbahçe aleyhine"

Şampiyonluk için oran veren deneyimli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Önümüzdeki 10 maçın zorluk derecesi ve şu andaki durum Fenerbahçe açısından şampiyonluk yolunda büyük bir dezavantaj. Eğer fikstürün zorlaşmasını zihinsel olarak yerleştirebilir ve buna uygun bir enerji çıkarabilirse bu sefer bunu tam tersine de çevirebilir. Ama ihtimal olarak, bugünkü gidişatta gözüken şu andaki durum yüzde 51 tarafından bakılırsa Fenerbahçe'nin aleyhine gibi gözüküyor.

"Galatasaray sıkıntılı süreci bitirdi"

Galatasaray'ın sıkıntılı süreci bitirdiği söyleyen Aykut Kocaman, şu değerlendirmeyi yaptı:

Galatasaray da aslında sıkıntılı bir sürecinde fikstür açısından sıkıntılı bir süreci bitirdi. Şimdi nispeten fikstür açısından daha önü açık, üstelik Fenerbahçe maçını da kendi sahasında oynayacağını düşünürsek...

"Hiç beklenmedik şekilde dengeler yüzde 51 Fenerbahçe tarafına doğru dönebilir"

Dengelerin Fenerbahçe lehine de gelişebileceğini belirten 58 yaşındaki teknik adam, şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe için söylediğim şeylerin Galatasaray için ters etkisinin de olması ihtimal dahilinde. 'Nasıl olsa' duygusu bütün bu grubun içinde hepsine olmasa da ana oyunculardan birkaç tanesinin içine girerse, 'Bundan sonraki maçlarımız kolay, zaten Fener'le de içeride oynuyoruz' duygusu biraz galebe çalarsa bu sefer hiç beklenmedik şekilde dengeler yüzde 51 Fenerbahçe tarafına doğru dönebilir.

"Şu anda şampiyonluğu ilan etmiş durumda olabilirlerdi"

Aykut Kocaman, sözlerini ise şu şekilde sonlandırdı: