Aykut Kocaman: Ucuz bir mağlubiyet aldık

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

"UCUZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Maçı değerlendiren Kocaman, "1500 ila 2000 arasında ortalama hareket oluyor oyunda. Topla buluşmalar vb. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil, hepsi birbirine bağlı. Mağlubiyetin en önemli nedeni yok. Şampiyonluğu isteyen, tutkulu, sahaya yerleşimi daha iyi olan bir kulüp vardı. Biz bir yapı inşa ediyoruz. Oyuncuları başlama, bitirme, sonradan oyuna girme konusunda tanımaya çalışıyoruz. Beşiktaş takımı kontrol yeteneği daha iyi oyunculardan kuruluydu. Ana etken, bizden daha iyi oynadılar. Bir tarafıyla bu, bir tarafıyla da ucuz mağlubiyet bir oldu." şeklinde konuştu.





"ŞUT OLMADAN GOL OLDU"

Kocaman konuşmasına şöyle devam etti: "Oyunun ilk yarısı biraz fazla tutucu kaldık kendi sahamızda. Bunda da ana faktör maçın başlarındaki hızlı hücumların getirdiği lezzet, topun kalma süresini kısalttı. Takım boyu uzadı. Beşiktaş Josef'in de katılımıyla geniş alanda oynuyor. Topun hep peşinde koştuk. Öndeki 4'lüyle arkadaki 6'lı arasında mesafe uzadı. Çıkışlarımız azaldı. Oyuna tutunma süremiz çok azaldı. Devre sonuna doğru bunu düzeltme imkanımız vardı. Attığımız 2. gol gibi olan ilk gol garipti. Şut olmadan gol oldu. Dengeler değişti."





"GOL DİRENCİMİZİ ARTIRDI"

İkinci yarı hakkında konuşan Kocaman, "İkinci yarıda yapmamız gereken süreyi ve kaliteyi artırmamız gerekiyordu. Öyle başladı. Gol direncimizi artırdı, istekli halimizi artırdı. Sonra Beşiktaş yine geldi. Duran toplardaki o pozisyon önemlidir. Nispeten bunu atlattığımızı düşünüyorduk. Korner gollerini atlattığımızı düşünüyordum. Bugün tekrar hortladı. Bunu tekrar çevirmeyi başardık. Beşiktaş'ın da çevirebilir hali çok gözükmüyordu. Oyun her tarafa gidebilir ama beraberlikle bitme ihtimali yüksekti. Hemen hemen herkesin topun arkasında olduğu ve yanlış pozisyon olmadığı halde golü yiyip maçı kaybetti. Tek değil çok gerekçe vardı, birkaçı bunlardı." ifadelerini kullandı.

Düşüşten nasıl kurtulacakları sorulan teknik adam, "Değiştireceğimiz ve değiştirmemiz gereken çok şey var. Bu bir gerçek. Takımın genetiği olan iki yıl önceki pozisyona, düzenli oynayan, ne yaptığını bilen pozisyona getirmek gerekiyor. Bu safhaları aşmalıyız. Ne söylesek, bir tarafı boşta kalır. Kendi genetiğine, düzenli oyuna getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.





"PROVOKASYON TARAFI AĞIR BASIYOR"

Demba Ba'ya yedek kalmasının sorulmasına da kızan Kocaman, "Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Konuşmaları izliyordum. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de, benden evvelki ağabeylerim de böyleydi, sonra da böyle olacak. Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor. İşin doğru ve olumlu tarafları verilmeli. Bizim ülkemiz olumsuzlukları, krizleri daha fazla benimsiyor. Böyle gelişme olmuyor. Oyuncunun nasıl kullanıldığı daha önemli, neden yedek kaldığı değil. Derdim genele ait düşünceyle ilgili. Anlamaya çalışırsak daha iyi olur." diye konuştu.