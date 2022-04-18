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    Aykut Kocaman'dan Beşiktaş itirafı

    Aykut Kocaman'dan Beşiktaş itirafı

    Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, ailesinin Beşiktaşlı olduğunu itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:14
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    NTV'de yayınlanan Kırılma Anı'na, bu hafta eski Fenerbahçe ve Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman konuk oldu. Kocaman, kariyeri ve futbolculuk yıllarına ait anılarını anlattı.

    Aykut Kocaman, babasıyla arasında geçen ilginç bir diyaloğu da dile getirdi.

    Deneyimli teknik adam, "Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki 'Eee Aykut artık aslına, Beşiktaş'a dönersin...' 'Baba; şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok...' dedim. O günden sonra da Beşiktaş-Fenerbahçe konusunu konuşmadık." dedi.

    Aykut Kocaman dan Beşiktaş itirafı #1

    "İstifa açıklamasından pişman olmadım"

    Fenerbahçe maçının ardında yaptığı istifa açıklaması için konuşan Aykut Kocaman, "Fenerbahçe maçı sonrası 'Görevi bırakıyorum' açıklamasından hiç pişmanlık duymadım. Bu ülkedeki futbol düzenine isyan etmiştim. Birikmiş bir şeyler vardı, olmasaydı Fenerbahçe'yi mi seçerdim tepki için?" ifadelerini kullandı.

    Aykut Kocaman dan Beşiktaş itirafı #2

    "Fatih Terim bizi çağırdı"

    Sarı-lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlatan Aykut Kocaman, 96'da Fatih Terim, ben ve Oğuz için 'kapımız size açık' dedi ama Galatasaray'a gitsek herkes kaybederdi. Ondan sonra İstanbulspor'a gittik." dedi.


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