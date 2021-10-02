Aykut Kocaman'ın istifası kabul edildi

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Başakşehir cephesinde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, son olarak Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup olduklar maçın ardından istifa kararı almıştı.

Kötü durumda olduklarını belirten Kocaman, "8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir bir durum değil. Bunun bir bedeli olacak ve yönetime istifamı sunacağım. Ne ben ne de kulüp, bu durumu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR KABUL ETTİ

Kocaman’ın açıklamalarının ardından bugün Başakşehir’den açıklama geldi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, “Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir.

Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.

Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” İfadeleri kullanıldı.