Ayrılığın ardından Fatih Terim'in ilk sözü

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ayrılık kararını iletmesinin ardından Terim'in tek bir yorumu oldu; "Hayırlısı olsun".

Galatasaray ile Fatih Terim'in yollarını 4. kez ayrıldı. Son olarak Ünal Aysal döneminde Florya'da antrenmandayken görevine son verildiğini öğrenen Fatih Terim, bu kez 5 dakika içerisinde görevine son verildiği haberini aldı.

Başkan Burak Elmas'ın sabah saatlerinde davet ettiği Fatih Terim, Fahri Yılmaz ile beraber stada gitti ve bizzat başkan Burak Elmas ile görüştü.

“HAYIRLISI OLSUN”

İkili arasındaki görüşme 5 dakika sürdü ve Elmas'ın ayrılık kararını iletmesinin ardından Terim'in tek bir yorumu oldu; "Hayırlısı olsun".





FLORYA’YA EŞYALARINI TOPLAMAYA GİTTİ

Kısa süren görüşmenin ardından stattan ayrılan Fatih Terim, eşyalarını toplamak ve takımla vedalaşmak için Florya'nın yolunu tuttu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 6 gün önce yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.