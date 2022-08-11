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    Aysu Türkoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret

    Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, Galatasaray'ı ziyaret etti.
    • 11.08.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:58
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    Aysu Türkoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Giresunspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, tesislerde kampa girecek.

    Aysu Türkoğlu'ndan ziyaret

    Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını elde eden Aysu Türkoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret edip, sarı-kırmızılı futbol takımının antrenmanını izledi. Yarışlara Galatasaray Marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla tanışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Aysu Türkoğlu ndan Galatasaray a ziyaret #1


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