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    Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesi koronavirüse yakalandı

    Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa'da, Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:44
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    Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesi koronavirüse yakalandı

    Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da, Aytaç Kara üzüntüsü yaşanıyor.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

    Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesi koronavirüse yakalandı #1

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