Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesi koronavirüse yakalandı

Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa'da, Aytaç Kara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da, Aytaç Kara üzüntüsü yaşanıyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.