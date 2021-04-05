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    Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

    Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

    Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 14:58
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    Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan bir açıklama geldi.

    KADRO DIŞI KALDI

    Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı.

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