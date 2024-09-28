Aytaç Kara: Milyon euroluk takımlar da baskı yer

Haber Merkezi

Süper Lig'de 7. haftada Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Milyon euroluk takımlar da baskı yer"

Aytaç Kara yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Her zaman sahada iyi oynamaya çalışan takımız. Her haftada üstüne koyarak, iyi oynuyoruz. İlk yarıda 3-2 içeri girebilirdik. Soyunma odasında arkadaşlarımızla konuştuk. Erken gol bizi maça ortak edecekti. İkinci yarı çok daha farklı oynadık, daha iyiydik. Mücadele gücümüzü ortaya koyduk ve daha üstün bir oyun oynayarak sahada durduk. Penaltı pozisyonumuz vardı, onu da daha izleyemedik. Galip gelemedik ama 3-0'dan geri dönüş önemliydi."