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    Aytaç Kara, Yeni Malatya'ya doğru

    Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Aytaç Kara için Yeni Malatyaspor çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli futbolcunun bir diğer talibi ise Kayserispor.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 12:35
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    Aytaç Kara, Yeni Malatya'ya doğru

    Süper Lig 'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    YENİ MALATYA DUYURMUŞTU

    Bu anlamda sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi, takıma bir orta saha kazandırmak olacak.

    Bu doğrultuda kulübün başkanı Adil Gevrek, daha önce Aytaç Kara'yı istediklerini belirtirken, şu sözleri sarf etmişti: "Galatasaray 'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz."

    Aytaç Kara, Yeni Malatya ya doğru #1

    KAYSERİ DE İSTİYOR

    Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Malatya, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başlayacak. Ancak Malatya'nın, bu transferdeki bir diğer rakibi de yine Süper Lig ekiplerinden Kayserispor olacak.

    Edinilen son bilgilere göre Aytaç'ın, kiralık olarak Malatyaspor'un formasını giyme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

    Aytaç Kara, Yeni Malatya ya doğru #2


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