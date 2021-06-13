Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği Aytaç Kara, yeni sezon öncesi özel program dahilinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 3 yıllığına transfer ettiği Aytaç Kara, yeni sezon öncesi yaptığı paylaşımlarla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Özle program dahilinde çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“YENİ SEZON”

'Yeni sezon' vurgusu yapılan paylaşım, sarı kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Kara, 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Aytaç Kara, yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor İZLE

