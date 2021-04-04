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Aytaç Kara'dan klas gol
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta ev sahibi takımın tecrübeli ismi Aytaç Kara çaprazdan attığı Robben golüyle gözlerin pasını sildi.
- Haber Merkezi
- 04.04.2021 - 19:36
- Güncelleme : 04.04.2021 - 20:09
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
KÖŞEYE NEFİS VURDU
Maçın 19. dakikasında ev sahibi takımın kaptanı Aytaç Kara ceza sahası dışından klas bir vuruşla takımını öne geçirirken bu gol izleyenlere Hollandalı futbolcu Arjen Robben'in gollerini anımsattı.
Öte yandan tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a karşı kariyerinin ilk golünü de kaydetmiş oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)