Aytaç Kara'nın kadro dışı kalma nedeni

Disiplinsiz davranışları nedeniyle önceki gün kadro dışı bırakılan Aytaç Kara hakkında kulübün en yetkili isimlerinden biri olan Serkan Reçber'den açıklama geldi.

Lider Beşiktaş'ı 1-0 yenerek 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa'da flaş karar... Siyah-Beyazlılar karşısında attığı harika golle takımına galibiyeti getiren Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Lacivert-Beyazlılar'ın CEO'su Serkan Reçber kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GOL SEVİNCİNDE TÜNELE GİTMEYİ TERCİH ETTİ"

Reçber, "Gol attıktan sonraki davranışları kabul edilebilir değildi. Sevincinde kulübeye gitmek yerine tünele gitmeyi tercih etti." diyerek ilginç bir savunmada bulundu.

"HOCASINA SAYGISIZLIK YAPTI"

Fanatik'e konuşan Serkan Reçber, "İkinci devrede ise sarı kart sıkıntısı olması nedeniyle hocamız, Aytaç'ı oyundan aldı. O bu karara da tepki göstererek, hem hocamıza hem de takım arkadaşlarına saygısızlık yaptı. Ki performansı nedeniyle de oyundan alınabilirdi, hocamız hata da yapabilirdi ama ne olursa olsun o bu hareketleri yapamaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Aytaç Kara'nın maç sonu Serkan Reçber'le tartıştığı da gelen haberler arasında.