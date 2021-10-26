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    Aytaç Kara'nın maç öncesi görüntüsü olay oldu

    Aytaç Kara'nın maç öncesi görüntüsü olay oldu

    Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, sarı-kırmızılı futbolcu Aytaç Kara'nın moralsiz tavrı gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:02
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    Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekibin 28 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara, Vodafone Park'a çıkan ilk futbolcu oldu.

    Galatasaray'ın stadyuma gelmesinin ardından çimlere ayak basan Aytaç, yedek kulübesine geçti.

    Aytaç Kara nın maç öncesi görüntüsü olay oldu #1

    20 DAKİKA TEK BAŞINA OTURDU

    Tek başına oturan ve yaklaşık 20 dakika telefonuyla ilgilenen Aytaç'ın, moralsiz görüntüsü dikkat çekti.

    Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 7 maçta şans bulurken skor katkısı yapamadı.

    Aytaç Kara nın maç öncesi görüntüsü olay oldu #2

    3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

    Sezon başı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç'ın, sarı-kırmızılı ekip ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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