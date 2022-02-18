Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda 60 puanla ligde lider konumunda olan Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor.

Puan tablosunda 40 puanla 5. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi ise güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde olacak.

Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı, 20 Şubat Pazar günü 16.00'da başlayacak ve Antalya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.