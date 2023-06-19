Azebaycan basını: Sergen Yalçın Neftçi Bakü'de Azerbaycan basını, ismi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni sezonda Neftçi Bakü'yü çalıştıracağını duyurdu.

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından teknik direktör Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

Bu veda sonrasında gündemine birçok teknik adamı alan sarı-lacivertli takımda listenin ilk sıralarında başarılı teknik adam Sergen Yalçın yer alıyordu.

Azerbaycan basınında yazılan haberlere göre ise Sergen Yalçın'ın yeni durağı gelecek sezonda Fenerbahçe olmayacak.

Neftçi Bakü'nün başına geçecek

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre; Sergen Yalçın, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile anlaştı. iki gün içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Neftçi Bakü yönetimi ile Sergen Yalçın, yıllık maaş konusunda da anlaşma sağladı.

Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yollar ayrılacak. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.

Beşiktaş'la 2 kupa sevinci yaşadı

Antrenörlük kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Sergen Yalçın, 2008'de başladığı yolculuğuna 2013'te Gaziantepspor Teknik Direktörü olarak devam etti.

Ardından Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da devam eden Sergen Yalçın, 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki tek tam sezonu olan 2020-2021'de Süper Lig ve Türkiye Kupası başarıları yaşadı.