Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye golcü önerisi: Saldanha'yı değil Juninho'yu alın Azerbaycanlı futbol yorumcuları, Fenerbahçe'ye Matheus Saldanha yerine Karabağ'dan Juninho'yu alması konusunda öneride bulundu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Azerbaycan'dan öneri geldi.

Fenerbahçe'nin Partizan'dan Matheus Saldanha'yı almak için girişim yaptığı iddiası Azerbaycan'da ses getirdi.

Saldanha'yı Azeri Ligi'nden tanıyan yerel yorumcular, Fenerbahçe'ye Karabağ'ın Brezilyalı golcüsü Juninho'yu önerdi.

"Saldanha'dan daha iyi"

Sezon başında Chaves'ten gelen ve 21 maçta 14 gol ve 2 asistle oynayan 27 yaşındaki golcünün Saldanha'dan çok daha iyi bir oyuncu olduğunu ifade ettiler.

Saldanha'nın Azerbaycan'dayken sürekli; yemeklerden, ortamdan ve hayattan şikayetçi olduğunu hatırlatıp, Juninho'nun ülkeye çok çok çabuk uyum sağladığını bunun Fenerbahçe için olumlu bir örnek olduğunu belirttiler.

27 yaşındaki Juninho için sarı-lacivertlilerin bir hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor.