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    Aziz Çetin: Antalyaspor, Türkiye'nin en iyi futbolunu oynuyor

    Aziz Çetin: Antalyaspor, Türkiye'nin en iyi futbolunu oynuyor

    Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu. "Türkiye yeni bir hoca kazanıyor" diyen Çetin, "Türkiye'de en iyi futbolu oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 09:01
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    Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek, rakibin 27 maçlık yenilmezlik serisine son verip keyifli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    Çetin, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Aziz Çetin: Antalyaspor, Türkiye nin en iyi futbolunu oynuyor #1

    "TÜRKİYE'NİN EN İYİ FUTBOLUNU OYNUYORUZ"

    Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından keyifli oyun oynamaya başladıklarını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

    "Bunun karşılığını tribünlerde de görüyoruz. Türk kamuoyunun bu değişikliğin farkında olduğunu umuyorum. Göze hoş gelen Türkiye'de en iyi futbolu oynuyoruz. Rakibimiz çok saygı duyduğumuz, Türkiye'nin saygın kulüplerinden biri. 27 maçlık yenilmezlik serisi ve 8 maç galibiyet serisiyle geldiler. Futbolda her sonuç var. Bizim için önemli olan rakibimizin pozisyonu değil. Biz seyircimizi mutlu etmek, takımımızın bu şehirde mağlubiyet yüzü görmesini istemiyoruz. Bu anlamda keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Türkiye yeni bir hoca kazanıyor. Farklı bir futbol felsefesi var. Korkmadan çekinmeden oynayan takımımız, kaliteli oyunculara sahip. Antalyaspor olarak mutluyuz. Bu gecenin tadını çıkaracağız. Trabzonspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

    Aziz Çetin: Antalyaspor, Türkiye nin en iyi futbolunu oynuyor #2

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