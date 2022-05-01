Aziz Çetin: Sahaya giren taraftarlar oyuncularımıza tekme attı

Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, Trabzonspor maçında sahaya giren taraftarların oyuncularına tekme attığını, Türk futbolunun kaosa girmemesi için sahadan çekilmediklerini söyledi.

Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor maçının son anlarına doğru taraftarlar sahaya girerek maçın durmasına neden oldu.

Ardından yeniden tribünlere dönen taraftarlar, Trabzonspor şampiyon olunca doyasıya kutladı.

Maç sonrasında Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, açıklamalarda bulunarak Türk futbolunu kaosa çekmemek için takımlarını sahadan çekmediklerini söyledi.

“Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik”

Aziz Çetin açıklamalarında, “Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin’e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor’un şampiyonluğunu tebrik ederiz.

Hakemin soyunma odasına gidip, bekleyip, güvenliğin sağlandıktan sonra maçı tekrar başlatması lazımdı. Böyle bir durum olmadı. Profesyonellerimiz sordular, ne yapalım dediler. 'Çıkın oynayın, Türkiye'ye antipatik görünmemize gerek yok' dedim.” ifadelerini kullandı.