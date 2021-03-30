Aziz Tetteh, çocuğunu toprağa verdi

Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Aziz Tetteh'in, yeni doğan oğlu hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Aziz Tetteh'in acı günü...

Tetteh, yeni doğan oğlunu toprağa verdi.

Gaziantep Güneş gazetesinin haberine göre; özel bir hastanede doğum sonrasında hayata gözlerini yuman Nimo isimli bebeğin cenazesine, Gaziantep FK'dan hiç kimsenin katılmaması tepki topladı.

KULÜPTEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Gaziantep ekibi, resmi internet sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."