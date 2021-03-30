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    Aziz Tetteh, çocuğunu toprağa verdi

    Aziz Tetteh, çocuğunu toprağa verdi

    Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Aziz Tetteh'in, yeni doğan oğlu hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:09
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    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Aziz Tetteh'in acı günü...

    Tetteh, yeni doğan oğlunu toprağa verdi.

    Gaziantep Güneş gazetesinin haberine göre; özel bir hastanede doğum sonrasında hayata gözlerini yuman Nimo isimli bebeğin cenazesine, Gaziantep FK'dan hiç kimsenin katılmaması tepki topladı.

    Aziz Tetteh, çocuğunu toprağa verdi #1

    KULÜPTEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

    Öte yandan Gaziantep ekibi, resmi internet sitesinden bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

    Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

    "Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

    Aziz Tetteh, çocuğunu toprağa verdi #2

    Aziz Tetteh, çocuğunu toprağa verdi #3

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