Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki ligden çekilme oylamasına katılacak mı Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılması beklenmiyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe camiası, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a odaklanmış durumda. Bu toplantıda, Trabzonspor maçındaki olaylar ve ligden çekilme seçeneği gibi konular tartışılacak.

Ali Koç ve yönetimi, kongre öncesinde eski yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle istişarelerde bulunacak.

Genel kurula katılmayacak

Merak edilen konulardan biri de, eski başkan Aziz Yıldırım'ın genel kurula katılıp katılmayacağı.

Yıldırım'ın yakın çevresine göre, efsane başkan genel kurula katılmayacak.

Yine de yazılı bir açıklama yapma ihtimalinin bulunduğu da gelen haberler arasında.