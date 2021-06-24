Aziz Yıldırım: Ali Koç'san Ramos'u Benzema'yı getir

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı basın toplantısında Ali Koç'a transferler üzerinden yüklendi. Yıldırım, "Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 3 yıldır sessizliğini koruyan Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SERDAR DURSUN YAKIŞMAZ"

"Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Koç'un veliahtısın. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz."

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"KOÇ'SAN RAMOS, BENZEMA, DZEKO'YU GETİR"

"Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Bundan sonra sahnedeyim. Bundan sonra her söyleyeceğiniz söze iki söz söylerim, her yere gelir konuşurum, bilin. Hiç televizyonlardan ayrılmam. Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Senden Serdar Dursun'u değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan bırak, parası olan gelir."