Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısını düzenleyecek.

Kongre öncesi basın toplantısı düzenleyecek olan Aziz Yıldırım’ın gündeme dair önemli açıklamalar yapması beklenirken, basın toplantısının yeri ve zamanına dair bilgiler henüz netleşmedi.

KONGRE ÖNCESİ AZİZ BAŞKAN’DA KONUŞACAK

Seçim tarihiyle ilgili olarak başkan Ali Koç, "Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik.

Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak." açıklamasını yaptı.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de, 20 sene başkanlık yapıp 5 şampiyonluk kazanan Aziz Yıldırım da kongre öncesi açıklamalarda bulunacak.