Aziz Yıldırım: Başkan adayı olmayacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Ertem Şener'in "Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırsa, Aziz Yıldırım aday olacak." açıklaması sonrası Aziz Yıldırım bir açıklama yayınladı.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:

"Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan "Özel" notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır.



Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.