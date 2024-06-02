Aziz Yıldırım: Ben Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve 8-9 Haziran'da yapılacak seçimde adayı olan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşmese Ali Koç yönetiminin İsmail Kartal ile yola devam edeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihinde yapılacak.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında 6 yıl sonra yeniden yaşanacak seçim yarışı öncesinde iki isim de çalışmalarını sürdürüyor.

Mourinho'nun geliş süreci

Yıldırım, 13 Mayıs tarihinde seçimi kazandığı takdirde dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak göreve getirmek istediğini belirtmişti.

Aziz Yıldırım'ın Portekizli çalıştırıcıyla anlaşmasının ardından ise Ali Koç, harekete geçerek İsmail Kartal'la yollarını ayırmıştı.

Koç, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İngiltere'ye gitti.

Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile birlikte Mourinho ile bir araya gelen Ali Koç, efsane teknik adamı İstanbul'a sözleşme imzalamak için getirdi.

"Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar"

Yaşanan bu süreç sonrasında Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Hoca istiyorsa yapsınlar. Onun dışında bir şey yapmasınlar. Eğer seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmam. Haberleri olsun.

"Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi"

Mourinho hakkında Yıldırım, şunları dedi:

Ben Jose Mourinho demeseydim gidip anlaşırlar mıydı? Giderler miydi? Ne söylediysem onu yapıyorlar. Oyuncuları da söyledim. Lukaku'yu söyledik. Dybala'yı söyledik. Talisca'yı söyledik. Sonrakileri biz kendimize saklıyoruz. Seçilelim. Ertesi gün hepsini söylerim. Ben bu hamleyi yapmasam Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz.

"Biz diyoruz ki, bu sene şampiyonuz"

Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde bu sene şampiyon olacaklarını söyledi.