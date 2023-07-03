Aziz Yıldırım: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011 davasıyla ilgili, "Bu dava yine söylüyorum şike davası değil. Teşvik davası değil. Bu dava, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti ortadan kaldırmak" dedi.

3 Temmuz 2011 yılındaki şike kumpasının ardından tam 13 yıl geçti. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte 3 Temmuz davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım sözlerine şu şekilde başladı:

Yok edilmeye çalışan bir kurum, askerlik kurumu. Türkiye'nin anayasasında bekçisi olan kurumun yok edilmesi. Nasıl yok edecekler, vesayet anlatımıyla birlikte kamuoyunda basını, yazılı, sözlü, ben sen... Hepimiz inandırıldık, asker ihtilal yapar diye. Ama sonunda geldik, gördük ki asker ihtilal yapmıyor. Sivil insanlar da ihtilal yapıyor. Kim bu, örgüt, FETÖ örgütü. Bu örgütü, komünizmle mücadele edeceğim diye devlet kurdu. Komünizmle mücadele altında dernek kurdular. Sonra ne oldu, o dernek evrim gösterdi, FETÖ örgütüne döndü. 40-50 sene önce kurulan bu yapı, ileride Türkiye Cumhuriyeti'ni başka yollardan ele geçirmek üzere icraate başladı. Nereye geldik, bu askerleri yok ettik. Bütün yargıyı ele geçirdi. Emniyetteki bütün operasyonları, kendilerine bağlı yetişmiş çocuklara verdi.

"Bu dava yine söylüyorum şike davası değil"

Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

Şike davası diye bu davayı görürseniz, yanılırsınız. Bu dava yine söylüyorum şike davası değil. Teşvik davası değil. Bu dava, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti ortadan kaldırmak. Hesap kitap bu.

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık"

Aziz Yıldırım son olarak şu sözleri sarf etti: