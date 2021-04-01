Fenerbahçe'nin eski başkanı Yıldırım, şikeyi Galatasaray'ın Türkiye'ye soktuğunu söyleyerek Fetullah Gülen'in de Galatasaray şampiyonluğu için dua ettiğini hatırlattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları arasındaki şampiyonluk tartışmalarına Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.

Aspor'a özel bir röportaj veren Yıldırım, çok sert açıklamalarda bulundu.

"ŞİKEYİ ÜLKEYE GALATASARAY SOKTU"

Geçmişte bir TV programında yaptığı konuşmayı hatırlatan Yıldırım, o konuşmasında kullandığı "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış." ifadelerini tekrar gündeme getirdi.

Yıldırım, bu konuşmasından dolayı hakkında dava açıldığını ve bu davadan da beraat ettiğini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı, bu beraat kararının Galatasaray'ın şike yaptığının tescili olduğunu ileri sürdü.

Aziz Yıldırım: Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır VİDEO

"FETULLAH GÜLEN GALATASARAY İÇİN DUA ETTİ"

Kendisinin Türkiye'de FETÖ ile mücadele eden ilk insanlardan biri olduğunu söyleyen Yıldırım "Fettullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor." ifadelerini kullandı.