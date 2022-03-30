Aziz Yıldırım by-pass ameliyatı oldu

Şekip Mosturoğlu, ”Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir." dedi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, kalp ameliyatı oldu.

Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.

"DUALARIMIZ AZİZ BAŞKAN'LA"

Twitter hesabından duyuru yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.

20 YILDA 13 KUPA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 20 yıl görev yaptı. Yıldırım bu süre zarfında 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken toplamda 13 kupa kaldırdı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp de Aziz Yıldırım için geçmiş olsun açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizle...

Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



