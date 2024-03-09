Aziz Yıldırım: Camia içinde Fenerbahçe'nin başarısını istemeyen şerefsizdir Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, "Bu camia içinde kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, onlar şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

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1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'nin başkanlığını yürüten daha sonra ise görevini Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışına katıldı.

Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başarısını istediğini dile getirirken, kavga etmenin zamanı olmadığını vurguladı.

71 yaşındaki Yıldırım, çarpıcı açıklamalar gerçekleştirirken Fenerbahçe içinde başarı istemeyenlerin 'şerefsiz' olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe için herkesi birlik beraberliğe çağırıyorum"

Aziz Yıldırım, açıklamalarına şöyle başladı:

Fenerbahçe için herkesi birlik beraberliğe çağırıyorum. Fenerbahçe'nin şu anda başkanlık vs gibi bir sorunu yoktur. Tek sorunu başarısızlıktır. Biz içimizdeki kavgayı sonra yaparız, kavga etmek kolay, bizim için çok kolay. Ama şimdi zamanı değil. Şimdi hem Süper Ligi hem de Konferans Ligi'ni kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olması lazım, ayrışma yapılmaması lazım, ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz. Bugün göremezsiniz bir şey ama ileride 5 sene, 10 sene sonra bunları görürsünüz. Ayrışma başladığı zaman birlik beraberlik yok olur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ile kavga etmeye başlar. Bu çok tehlikeli bir şey, onun için hepimizin birlik beraberliği önemli.

"Fenerbahçe'nin başarısını istemeyen şerefsizdir"

Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz, çünkü biz taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder.

"Hep beraber mücadele etmeliyiz"

Çocukların artık Fenerbahçeli olmadığını kaydeden Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber mücadele etmeliyiz, yapılmalı, Fenerbahçe kazanmalı. Fenerbahçe'nin bugün yani o hakem bunu yaptı, şunu yaptı filan, Fenerbahçe'nin kuruluşundan beri bunlar var, Kurtuluş Savaşı'ndan beri, 1930'larda kulüp kapanma noktasına getirilmiş. Yani Fenerbahçe tarihinde hep bunlar var. Çünkü Fenerbahçe toplumda lider olan bir camiadır. Buna karşı, onu yıpratmak, onu yok etmek isteyenler de olacaktır tabii ki.

"Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı"

Yıldırım, "1 milyon üye" hedefinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

İleride anlatacağım bakın, konuşmalar yapacağım, bugün değil ama. Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu var. Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı. Şu anda şampiyon olabilme şansımız var. Konferans, konferansta yemin ediyorlar. Onu alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım. Ondan sonra kavgayı yaparız. Kavga kolay şey. Bizim için çok kolay.

"Biz Fenerbahçeliyiz, başarısını isteriz"

Kızgınlıkların, kırgınlıkların Fenerbahçeli olmanın önüne geçmemesi gerektiğini anlatan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: