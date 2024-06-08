Aziz Yıldırım: Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu verecektim Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu verecektim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye hibe edecektim. Divan’da bunu açıklayacaktım ama olmadı" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda devam ediyor.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 01.01.2023-31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nu okuduğu esnada başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tribünden sahaya inerek konuşmanın gerçekleştirildiği alana yürüdü.

Başkan Ali Koç ve yönetiminde yer alan isimlerle tokalaşan Yıldırım, ardından konuşmanın yaptığı kürsüye geldi.

Aziz Yıldırım, stadı terk etti

Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Vefa Küçük, Aziz Yıldırım’a "Benden söz almanız gerekmektedir" deyince, Yıldırım, "Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun" şeklinde cevap verdi.

Konuşmaların sürmesinin ardından Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak" dedi.

Bu sözlerin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim" diyerek kürsüden indi ve arkadaşlarıyla birlikte stadı terk etti.

"Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu verecektim"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, kongrede yapacağı konuşmanın detayını verdi ve şu sözleri sarf etti:

Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu verecektim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye hibe edecektim. Divan’da bunu açıklayacaktım ama olmadı.

"Çekilmeyeceğim"

Aziz Yıldırım son olarak "Çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok!" ifadelerini kullandı.