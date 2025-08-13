Abone ol: Google News

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de her şey var, akıl yok

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün borç batağında olmasına rağmen kötü yönetimin sürdüğünü ve bunun da alkışlandığını savundu.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 23:04

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY VAR, TEK EKSİK AKIL"

Eylül ayında yapılacak Olağanüstü Genel Seçim öncesi konuşan Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte her şeyin bulunduğunu ancak akıl eksikliğinin göze çarptığını belirtti:

"Fenerbahçe’de para var, imkan var, her şey var! Ama bir tek eksik olan şey akıl."

"2 KURABİYE 1 ÇAYA HER ŞEYİ ALKIŞLIYORLAR"

Divan üyeleriyle ilgili de sert sözler sarf eden Yıldırım, şunları dile getirdi:

Geçen Divan’a gittim ve rezilliği gördüm. 2 kurabiye ve 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği’ne olan borç 80 milyon diye açıklanıyor, alkışlıyorlar. Ben ise burada borcu söylemiyorum, 25 milyar diyorum!

