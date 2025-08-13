Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de her şey var, akıl yok

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY VAR, TEK EKSİK AKIL"
Eylül ayında yapılacak Olağanüstü Genel Seçim öncesi konuşan Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte her şeyin bulunduğunu ancak akıl eksikliğinin göze çarptığını belirtti:
"Fenerbahçe’de para var, imkan var, her şey var! Ama bir tek eksik olan şey akıl."
"2 KURABİYE 1 ÇAYA HER ŞEYİ ALKIŞLIYORLAR"
Divan üyeleriyle ilgili de sert sözler sarf eden Yıldırım, şunları dile getirdi:
Geçen Divan’a gittim ve rezilliği gördüm. 2 kurabiye ve 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği’ne olan borç 80 milyon diye açıklanıyor, alkışlıyorlar. Ben ise burada borcu söylemiyorum, 25 milyar diyorum!