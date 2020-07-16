Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Yargıtay'ın "Futbolda şike" davasını usulden bozmasının ardından bugün yerel mahkemede görülecek ilk duruşma için adliyeye geldi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'futbolda şike' davasında alınan kararı 'usul eksikliği' nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozmuştu.

5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın, yeniden görüşülmesine bugün başlandı.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç adliyede - İZLE

ALİ KOÇ DA GELDİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

ESASA İLİŞKİN İŞLEM YAPILMAYACAK

Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla, örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek.