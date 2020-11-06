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    Aziz Yıldırım ile Ali Koç 'Şike Davası' için adliyede

    "Futbolda Sözde Şike Davası" bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya Ali Koç ile Aziz Yıldırım da katıldı.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 11:26
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    Aziz Yıldırım ile Ali Koç 'Şike Davası' için adliyede

    İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike Davası", Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor.

    Aziz Yıldırım ile Ali Koç Şike Davası için adliyede #1

    Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00'da, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00'de başladı.

    Aziz Yıldırım ile Ali Koç Şike Davası için adliyede #2

    Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

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