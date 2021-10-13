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    Aziz Yıldırım, isminin verildiği bulvarı gezdi

    Aziz Yıldırım, isminin verildiği bulvarı gezdi

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce'de adının verildiği bulvarı gezdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 12:27
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    Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce’ye gelerek kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti.

    Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye caddeye isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

    Düzce Belediye Meclisi, geçtiğimiz aylarda Terminalden Aydınpınar Caddesi'ne kadar yeni yapılan caddeye, ilk ve orta öğrenimini Düzce’de tamamlayan, Hamidiyespor’da amatör futbol oynayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismini verdi.

    Aziz Yıldırım, isminin verildiği bulvarı gezdi #1

    BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

    Düzce’ye gelerek caddede incelemelerde bulunan Yıldırım, Başkan Özlü’ye caddeye ismi verilmesinden dolayı teşekkürlerini sundu. Düzce’nin çok değiştiğini belirten Yıldırım, "Düzce’yi yürüyerek gezersek daha iyi nereye çıktığını anlayabilirim." dedi.

    Eski başkan, "Düzce benim için özel bir şehir. Burada büyüdüm ve burada spora başladım. Ayrıca adımın bir bulvara verilmesi de beni ayrıca gururlandırdı." diyerek sözlerini noktaladı.

    Aziz Yıldırım, isminin verildiği bulvarı gezdi #2

    Aziz Yıldırım, isminin verildiği bulvarı gezdi #3

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