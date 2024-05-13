Aziz Yıldırım: Kazanırsam Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kazandığı takdirde Mourinho'yu teknik direktör olarak getirmek istediğini belirtti.

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başına geri dönme kararı aldı.

Başarısız geçen 6 yılın ardından böyle bir karar aldığını belirten Aziz Yıldırım, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Kimseyle kavga etmeden, şampiyonluk istiyoruz"

Aday olmamın sebebi, bu süreçte olumlu olumsuz olayları görmek, bu süreçte neleri yanlış yaptığımızı görmek ve bunun üzerine bir karar vermekti. Kimseyle kavga etmeden, camiayı birleştirerek, bu güç birliğiyle şampiyon olmak.



Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' dediği isimlerle devam etme lüksü yoktur. Büyük isimlerle yola devam etmelidir.



Fenerbahçe artık büyük hocalarla büyük takımlarla mücadele etmelidir. Avrupa'da da en azından final oynamalıdır.

"Kazanırsam, Mourinho'ya takımın başına geçmesini teklif ettim"

Geçen hafta Mourinho ile görüştüm, beni samimi bir şekilde dinledi. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Porto'da yaptığın çıkışı Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Büyük ihtimalle kazanırsam, Mourinho'yu getireceğim.

"Ne kadar oyuncu isterse alacağız"