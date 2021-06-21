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    Aziz Yıldırım: Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğim

    Aziz Yıldırım: Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğim

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, ""24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, basın toplantısı yapıyorum." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 12:26
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    Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.

    Yapılması planlanan başkanlık seçimlerine birkaç gün kaldı.

    Seçimler yaklaşırken Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’dan flaş bir açıklama geldi.

    Aziz Yıldırım: Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğim #1

    "FENERBAHÇE'NİN DÜNÜNÜ VE BUGÜNÜNÜ KONUŞACAĞIM"

    Yıldırım açıklamasında, "24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

    Aziz Yıldırım: Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğim #2

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