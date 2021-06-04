Aziz Yıldırım şike davasını canlı takip etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike kumpası davasında verilen kararları canlı olarak takip etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ilk kararlar açıklandı.

Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

VERİLEN CEZALAR

Kararda, Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya, "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl, şike soruşturmasını ilk başlatan polis Ahmet Kalender'e, FETÖ kumpasından en az 588 yıl, eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay, dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

AZİZ YILDIRIM CANLI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike kumpası davasında verilen kararları canlı olarak takip etti.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum.

"BU VATAN HAİNLERİNİN ALDIĞI CEZALARI TÜRK MİLLETİ VERMİŞTİR"

Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü… Bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan bu cezaları alan hainlerdir!

"KUMPASIN BİR DE MEDYA AYAĞI VAR"

Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor.

Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!

Unutmayın… 3 Temmuz 2011’den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı.” ifadelerini kullandı.