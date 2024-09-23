Aziz Yıldırım: Adım anılarak söylenen yalanlara itibar etmeyin

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisini kaybetmesinin ardından sarı lacivertli camiada sular durulmuyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan, erken seçim istediğine yönelik iddiaları yalanladı.

"TARAFTARLAR YALANLARA İTİBAR ETMESİN"

Yıldırım, söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi:

Bazı sosyal medya platformlarında benim adıma uydurulmuş ve söylenmesi imkânsız yalan ifadeler dolaşıyor. Fenerbahçeli olarak doğdum ve iyi günde kötü günde, hayatım boyunca bu kulübe destek vereceğim. Bugünkü olumsuz durum mutlaka değişecek ve güzel günlerde bir araya geleceğiz. Şu an üzgün olabiliriz, ancak dileğimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır. Taraftarlarımdan ricam, ismimin istismar edilerek yayılan bu yalanlara itibar etmemeleridir.